Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко не согласен с признанием Пиняева лучшим молодым игроком РПЛ эксклюзив

28 Июня 2023 • 15:20 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим молодым игроком в РПЛ.

«Мне Тюкавин больше нравится, то есть, может быть, эффекта от движухи Пиняева было и больше. Имею в виду красивых элементов, интересных передач, но эффективности было больше от Тюкавина. Причём ему не так много доставалось игрового времени, играй он больше, наверное, бы ещё больше была бы отдача.

По поводу Литвинова, я не могу сказать, что у него так много матчей, которые можно ему записать в актив. Мне кажется, ростовский парень Лангович явно поинтереснее. Но это на мой вкус», — сказал Червиченко.

Ранее стало известно, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом (до 21 года) в минувшем сезоне РПЛ. Игрок набрал 90 баллов, а Тюкавин из «Динамо» и Руслан Литвинов из «Спартака» набрали по 71 баллу.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Динамо Москва Андрей Червиченко РПЛ Сергей Пиняев Руслан Литвинов Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
16:53 · Россия. Премьер-лига
Белоус назвал трансферную стоимость Зиньковского
16:47 · Россия. Первая лига
​Газизов уже помогает «Динамо» из Махачкалы - Гаджиев
16:44 · Россия. Премьер-лига
Сёмин согласен с тройкой лучших молодых игроков РПЛ
16:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Опоку рассказал об интересе со стороны «Спартака»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий спародировал известное видео с Дзюбой и оказался под шквалом критики
16:22 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо готов вернуться в Бразилию слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
Вендел ещё не вернулся в Россию, так как переживает сложный момент в личной жизни
16:01 · Россия. Премьер-лига
Спартак Гогниев высказался о своём будущем 1
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Карпин назвал представителя «Спартака» лучшим молодым игроком РПЛ
15:51 · Россия. Премьер-лига
Романо: Чалов ведёт переговоры с греческим клубом слухи
15:33 · Россия. Премьер-лига
​Агент ответил на вопрос о будущем Глебова
15:31 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов ведёт переговоры с российскимм и европейскими клубами
15:27 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» договорился о трансфере Педро Энрике 1
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Промес сказал: «Дай мне забить гол» - Мелёхин
15:17 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Педриньо может стать великим игроком
Все новости
Рекомендуем