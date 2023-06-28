Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим молодым игроком в РПЛ.

«Мне Тюкавин больше нравится, то есть, может быть, эффекта от движухи Пиняева было и больше. Имею в виду красивых элементов, интересных передач, но эффективности было больше от Тюкавина. Причём ему не так много доставалось игрового времени, играй он больше, наверное, бы ещё больше была бы отдача.

По поводу Литвинова, я не могу сказать, что у него так много матчей, которые можно ему записать в актив. Мне кажется, ростовский парень Лангович явно поинтереснее. Но это на мой вкус», — сказал Червиченко.

Ранее стало известно, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом (до 21 года) в минувшем сезоне РПЛ. Игрок набрал 90 баллов, а Тюкавин из «Динамо» и Руслан Литвинов из «Спартака» набрали по 71 баллу.