«Бешикташ» до сих пор заинтересован в Кузяеве - игрок ждёт предложений из Испании и Италии

Спортивный журналист Серкан Дикме рассказал, почему российский полузащитник Далер Кузяев не соглашается на переход в «Бешикташ».
Дикме отметил, что турецкий клуб до сих пор заинтересован в россиянине, однако он пока не дал никакого ответа.
«Ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом», за который он выступает с 2017 года, заканчивается в пятницу, 30 июня.
Ранее Кузяев выступал за грозненский «Ахмат» и футбольный клуб «Нефтехимик».
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