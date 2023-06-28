«Бешикташ» до сих пор заинтересован в Кузяеве - игрок ждёт предложений из Испании и Италии

Спортивный журналист Серкан Дикме рассказал, почему российский полузащитник Далер Кузяев не соглашается на переход в «Бешикташ».

Дикме отметил, что турецкий клуб до сих пор заинтересован в россиянине, однако он пока не дал никакого ответа.

«Ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом», за который он выступает с 2017 года, заканчивается в пятницу, 30 июня.

Ранее Кузяев выступал за грозненский «Ахмат» и футбольный клуб «Нефтехимик».