​Абаскаль не включил Пиняева в пятёрку лучших молодых игроков РПЛ

Сергей Пиняев из «Локомотива» был признан лучшим молодым игроком сезона Российской премьер-лиги. 18-летний футболист победил в голосовании тренеров и капитанов команд чемпионата России.

«Чемпионат», который и проводил этот опрос, теперь публикует информацию о том, кто и как голосовал. Любопытно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не включил Сергея Пиняева в топ-5. Испанский специалист распределил игроков так: Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Александр Коваленко, Кирилл Щетинин.

Как видим, Абаскаль включил в топ-3 своих подопечных – Литвинова, Денисова и Хлусевича.