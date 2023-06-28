​Ду Кейрос ждёт матча «Зенита» со «Спартаком»

Летний новичок «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос, успели ли партнёры рассказать ему о том, какая команда является главным противником «сине-бело-голубых» в Премьер-иге.

«Они уже сказали, что игры со «Спартаком» - самое принципиальное противостояние для «Зенита» в чемпионате России. С нетерпением жду этот матч, когда будет возможность испытать это самому», - слова полузащитника приводит на своих страницах «Чемпионат».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с ЦСКА в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене».