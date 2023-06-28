​Мантуан высказался о полноценном контракте с «Зенитом»

Густаво Мантуан недавно стал полноценным игроком «Зенита» - питерский клуб выкупил права на бразильца у «Коринтианса». Мантуан ответил на вопрос, добавил ли этот факт ему мотивации, уверенности и радости.

«Да, безусловно. Это то, к чему я стремился самого первого дня в Петербурге - хотел проявить себя настолько, чтобы заслужить полноценный контракт», - сказал Мантуан, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Мантуан выразил радость от того, что он стал чемпионом России в первом же сезоне. Футболист отметил, что теперь у него ещё больше мотивации.

​«Зенит» полностью выкупил Мантуана – объявлена сумма