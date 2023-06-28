​Мантуан: «Играть в России – непросто»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался по поводу российского футбола. По словам бразильца, РПЛ является сложной лигой.

«Прошлый сезон показал мне и всем нам, что играть в России - непросто. Этот чемпионат действительно очень сложный, да ещё и с «Зенитом» каждый соперник играет, чтобы показать свой максимум, сыграть лучше ожидаемого, постараться отнять у нас очки», - сказал Мантуан, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Мантуан указал на то, что гостевые матчи для «Зенита» получаются более сложными. Также бразилец отметил важность предсезонной подготовки команды.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против ЦСКА в Суперкубке.