Агент Чистякова высказался о будущем игрока

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что игроку есть интерес от других клубов, но на данный момент он не хочет покидать стан команды с берегов Невы и сейчас находится на сборах.

«Нам никто не говорил, чтобы мы искали новый клуб. У Дмитрия действующий контракт, он намерен его отработать», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

Ранее Чистяков выступал за «Ростов», «Тамбов» и ярославский «Шинник».