В «Ахмате» высказались о возможном переходе Конате в «Локомотив»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об информации, что в услугах нападающего Мохамеда Конате заинтересован московский «Локомотив».

«На данный момент к нам никто не обращался с предложениями. А всякие слухи и домыслы не хотим комментировать», - приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

Конате выстапет за грозненский клуб с 2021 года. Ранее он играл за «Урал», армянский «Пюник», «Тамбов», подмосковные «Химки» и другие клубы.