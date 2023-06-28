Агент оценил шансы Чалова заиграть в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале»

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, по силам ли нападающему сборной России и московского ЦСКА Фёдору Чалову заиграть в английском футболе.

«Чемпионшип точно нет, его там затопчут. В АПЛ из команд первый десятки тоже не получится. До «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» не дотягивает. Там сумасшедший уровень», - приводит слова Сафонова Legalbet.

В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром ЦСКА. 25-летний центрфорвард принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 24 забитых мяча и шесть результативных передач. Его трудовой договор с «армейцами» истекает в декабре 2024 года.