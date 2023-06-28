Сарвели подпишет контракт с «Локомотивом» на четыре года

Нападающий Владислав Сарвели близок к переходу из «Сочи» в «Локомотив». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», после прохождения медицинского обследования 25-летний Сарвели подпишет с «железнодорожниками» контракт на четыре сезона.

Во вторник сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» информировало своих читателей о том, что именно Сарвели является главной целью «Локомотива» на усиление линии нападения.

В сезоне 2022/2023 Владислав Сарвели провёл за «Сочи» 32 матча, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что за трансфер Сарвели «Локомотив» заплатит «Сочи» около одного миллиона евро.