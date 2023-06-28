Отец Захаряна не знает, что «Динамо» хочет предложить новый контракт его сыну

Отец полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Норайр Захарян высказался об информации, что столичный клуб хочет предложить новый долгосрочный контракт его сыну.

Ранее об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я не в курсе, что «Динамо» хочет предложить Арсену новый долгосрочный контракт. Мне об этом ничего не известно», - приводит слова Норайра Захаряна Sport24.

Контаркт 20-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Захарян принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.