Агент Сафонов: «Чалов спокойно может играть в топ-5 чемпионатах Европы»

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переезде нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.

«Фёдор спокойно может играть в топ-5 чемпионатах Европы. По стилю, по манере подходят немецкий, французский чемпионаты. Там и потолкаться можно и техничных футболистов много», - приводит Legalbet слова агента.

В прошлом сезоне чемпионата России 25-летний нападающий провел 30 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Контракт Чалова с «армейцами» рассчитан дот конца 2024 года. Его трансферная стоимость – 12 миллионов евро.