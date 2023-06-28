​Галактионов указал на профессионализм Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сказал несколько слов о том, как работает нападающий Артём Дзюба.

«На каждой тренировке, в каждой тренировочной игре Дзюба предельно мотивирован и эмоционален. Он хочет забивать и побеждать, он болезненно реагирует на неудачи. Футболист с таким профессионализмом будет продолжать показывать, что он – один из лидеров РПЛ», - сказал Галактионов журналистам.

Напомним, что Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля текущего года. В 11 матчах чемпионата России за «железнодорожников» 34-летний форвард записал на свой счёт восемь голов.