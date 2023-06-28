Представитель Клаудиньо опроверг интерес к игроку со стороны «Фламенго»

Представитель бразильского полузащитника питерского «Зенита» Клаудиньо Гильерме Миранда высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован «Фламенго».

«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк», - приводит слова Миранды Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский клуб готов заплатить 12 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне РПЛ Клаудиньо принял участие в 24 играх, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.