​Глушаков сообщил о желании выиграть трофей

Полузащитник Денис Глушаков оказался без клубной прописки после ухода из «Пари НН». Опытный футболист ответил на вопрос, не думал ли он о создании клуба в Медиалиге.

«Я хочу в футбол поиграть. А дальше будет видно, не хочу зарекаться: может, и да. Я вообще не знаю, как там жизнь повернётся. Мой приоритет - продолжать играть, хотел бы ещё выиграть титул или трофей какой-нибудь в карьере», - сказал Глушаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что 36-летний Денис Глушаков не исключает своё возвращение в сборную России. В последний раз за национальную команду полузащитник играл весной 2018 года в товарищеском поединке против бразильцев.