​Глушаков не стал исключать возвращение в сборную России

Опытный полузащитник Денис Глушаков не стал исключать своё возвращение в сборную России.

«Давайте подождём вообще, будет национальная команда или нет, когда и какие у неё матчи будут. От этого и будем отталкиваться», - сказал Глушаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В последний раз Денис Глушаков играл за сборную России в марте 2018 года в товарищеском матче против Бразилии.

«Я вообще ничего не заканчиваю», - так ответил Глушаков на вопрос о том, не заканчивает ли он карьеру в сборной.

Добавим, что в настоящий момент 36-летний Денис Глушаков не имеет клубной прописки. Недавно было объявлено об уходе игрока из «Пари НН».