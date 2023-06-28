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​Глушаков не стал исключать возвращение в сборную России

28 Июня 2023 • 13:39 Комментировать

Опытный полузащитник Денис Глушаков не стал исключать своё возвращение в сборную России.

«Давайте подождём вообще, будет национальная команда или нет, когда и какие у неё матчи будут. От этого и будем отталкиваться», - сказал Глушаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

В последний раз Денис Глушаков играл за сборную России в марте 2018 года в товарищеском матче против Бразилии.

«Я вообще ничего не заканчиваю», - так ответил Глушаков на вопрос о том, не заканчивает ли он карьеру в сборной.

Добавим, что в настоящий момент 36-летний Денис Глушаков не имеет клубной прописки. Недавно было объявлено об уходе игрока из «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков
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