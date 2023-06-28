​Глушаков высказался о своём будущем

Полузащитник Денис Глушаков сказал несколько слов о своём будущем. Недавно было объявлено об уходе 36-летнего футболиста из «Пари НН». За нижегородский клуб Глушаков выступал во второй части сезона 2022/2023.

«Ничего не могу рассказать. Я тренируюсь пока что индивидуально, разговариваю. Там будет видно», - сказал Глушаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Глушаков добавил, что пока что конкретики с его трудоустройством нет, есть только предпосылки. Футболист отметил, что ему нужно ещё немного времени.

Также Глушаков сообщил об имеющихся у него вариантах в клубах ближнего зарубежья.