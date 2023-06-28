Галактионов высказался об уходе Ивана Игнатьева

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева.

Специалист отметил, что форвард профессионально относился к делу и работал до конца, но такова футбольная жизнь.

«Мы с ним остались в отличных взаимоотношениях, обнялись и попрощались. Я отлично к нему отношусь, он был у меня в разных сборных», - приводит слова Галактионова «Чемпионат».

Напомним, что Игнатьев покинул «Локомотив» по истичении контракта и заключил соглашение с «Сочи».

В сезоне-2022/23 РПЛ он принял участие в 20 играх, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.