Смородская: «Не факт, что Личка отработает в «Динамо» лучше Йокановича»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Не факт, что Личка отработает лучше Йокановича. Нельзя судить только по тому, что мы видели в прошлом сезоне. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы сравнить тренеров. Это покажет только время», - передает слова Смородской издание «РБ Спорт».

Напомним, что Личка занял пост главного тренера «Динамо» 22 июня. Чешский специалист заключил с «бело-голубыми» трудовое соглашение до завершения сезона-2023/2024. В минувшем сезоне он возглавлял «Оренбург».