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Агент Опоку подтвердил переговоры с «Динамо»

28 Июня 2023 • 13:15 Комментировать

Агент защитника футбольного клуба «Амьен» Николас Опоку Секу Траоре высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересовано московское «Динамо».

Траоре подтвердил данную информацию, отметив, что на данный момент всё находится на начальной стадии, и игрока не особо интересует политическая ситуация.

«Если команды договорятся насчет трансферной стоимости, все будет хорошо. Могу сказать, что «Динамо» заинтересовано в трансфере», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Опоку дебютировал за сборную Ганы в 2017 году и с тех пор принял участие в 13 играх, отметившись одним голом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Амьен Николас Опоку Секу Траоре
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