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​«Пари НН» борется с «Шинником» за Игоря Соколова эксклюзив

28 Июня 2023 • 13:11 Комментировать

«Пари НН» ведёт с «Шинником» борьбу за трансфер нападающего Игоря Соколова. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне 2022/2023 Соколов выступал за «Шинник» в аренде. В 33 матчах Первой лиги нападающий записал на свой счёт три гола и три голевых паса на партнёров. Ярославцы заняли седьмое место в таблице.

Права на 21-летнего Игоря Соколова принадлежат московскому «Строгино».

Добавим, что «Пари НН» сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей против «Родины» (победа 3:0, поражение 0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Строгино Пари НН трансферы футбола - лето 2023 Игорь Соколов
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