«Пари НН» ведёт с «Шинником» борьбу за трансфер нападающего Игоря Соколова. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне 2022/2023 Соколов выступал за «Шинник» в аренде. В 33 матчах Первой лиги нападающий записал на свой счёт три гола и три голевых паса на партнёров. Ярославцы заняли седьмое место в таблице.

Права на 21-летнего Игоря Соколова принадлежат московскому «Строгино».

Добавим, что «Пари НН» сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей против «Родины» (победа 3:0, поражение 0:2).