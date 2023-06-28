Защитник французского «Амьена» Николас Опоку может продолжить карьеру в московском «Динамо», об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, агент игрока сборной Ганы Секу Траоре предложил услуги своего клиента столичному клубу.

Контракт 25-летнего футболиста с «Амьеном» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Опоку принял участие в 34 матчах Лиги 2, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Удинезе». На его счету также 13 матчей за национальную сборную Ганы.