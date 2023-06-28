​«Динамо» предложит долгосрочный контракт Захаряну

«Динамо» в обозримом будущем сделает предложение Арсену Захаряну. Московский клуб предложит 20-летнему футболисту новый долгосрочный контракт, о чём сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Действующий контракт связывает Арсена Захаряна с «Динамо» до конца сезона 2023/2024.

За первую команду «Динамо» Захарян провёл 84 официальных матча. В них полузащитник забил 17 голов и отдал 24 результативных паса на партнёров.

Добавим, что в прошлом году интерес к Арсену Захаряну проявлял «Челси», но трансфер не состоялся, и со временем эта история затихла.