Лещук высказался о возможном уходе из «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об информации, что он может покинуть стан столичного клуба в летнее трансферное окно.

Вратарь отметил, что это чья-то выдумка, и с ним и его агентом никто не разговаривал.

«Я готов к сезону, как уже говорил, хочется показать результат гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Естественно, хочу играть и получать регулярную практику», - приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Лещук принял участие в 14 встречах, в трех из них оставил свои ворота в неприкосновенности.