​Галактионов высказался о задаче «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос по поводу задачи команды на сезон.

«Задача понятна. Все хотят побеждать – сделать шаг вперёд в чемпионате и в Кубке. «Локомотив» воспитан на трофеях. Нам нужно постоянно улучшать качество игры. Улучшать, улучшать и ещё раз улучшать», - сказал Галактионов журналистам.

Напомним, что Михаил Галактионов принял «Локомотив» осенью. Под его руководством команда хорошо показала себя весной, но из-за провала первой части сезона «железнодорожники» заняли лишь восьмое место в Премьер-лиге.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдёт с 21 по 23 июля.