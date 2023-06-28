​В «Локомотиве» обсудили с Дзюбой его участие в шоу

В последнее время нападающий «Локомотива» Артём Дзюба активно участвует в медиапроектах. Так, например, футболист является одним из ведущих программы «Ну так нельзя». Дзюба сталкивался с критикой из-за обилия ругательных слов, используемых в этой программе.

Комментарий по поводу медийных активностей Дзюбы дал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

«Мы проговорили с ним эти моменты. Что касается личной жизни, человек сам принимает решение. Клуб открыт к этому, но кое-какие нюансы мы проговорили, чтобы всё было цензурно», - сказал Галактионов журналистам.

Артём Дзюба играет за «Локомотив» с февраля.