​Мелёхин: «Я пока ещё не Смолов и не Кокорин»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин отреагировал на слова Фёдора Смолова и Александра Кокорина. Эти футболисты говорили, что сейчас не видят смысла выступать за национальную сборную России.

«Я пока ещё не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду», - сказал Мелёхин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В следующий раз сборная России соберётся в сентябре. Команда Валерия Карпина должна провести гостевой товарищеский матч против Катара. Также планируется проведение ещё одной игры на своём поле – РФС сейчас работает над поиском соперника.