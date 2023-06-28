​Литвинов ответил на вопрос о состоянии Промеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о состоянии Квинси Промеса. Как известно, нападающий «красно-белых» недавно получил в Нидерландах полтора года тюрьмы за нападение на родственника. Промес будет обжаловать это решение.

«Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнёров», - сказал Литвинов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Накануне «Спартак» вышел из отпуска, футболисты прошли медицинское обследование. Гильермо Абаскаль начинает готовить команду к старту следующего футбольного сезона.

В первом туре следующего сезона Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Оренбург». Игра пройдёт в период между 21 и 23 июля.