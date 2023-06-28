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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Спартаку» бы ещё парочку таких, как Промес, – и можно будет побороться с «Зенитом» за чемпионство» эксклюзив

28 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал роль в московском «Спартаке» нидерландского нападающего Квинси Промеса.

- По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей Промес показывал себя лидером, тащил и двигал «Спартак» вперёд, приносил очки клубу.

- Этого «красно-белым» не хватает, чтобы занимать первое место.

- Получается, не хватает. «Спартаку» бы ещё парочку таких футболистов – и тогда можно побороться за первое место. У «Зенита» больше игроков такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить «Спартак» на первое место. Остальные игроки могут провести два-три матча ярко, но потом пропадают.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Квинси Промес
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