​В «Марселе» прокомментировали слухи об интересе к Клаудиньо

Хавьер Рибалта, который занимает должность спортивного директора «Марселя», ответил на вопрос по поводу информации об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

«Это фейк. Мы не заинтересованы в этом игроке», - сказал Рибалта, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с середины августа 2021 года. С тех пор бразилец провёл 61 официальный матч, в которых записал на свой счёт 15 голов и 17 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Клаудиньо в 20 миллионов евро.