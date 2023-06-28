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Стипиди: «Я предлагал Кузяева в ПАОК три года назад, но его с отцом это не устроило» эксклюзив

28 Июня 2023 • 11:54 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о перспективах 30-летнего полузащитника Далера Кузяева, чей контракт с санкт-петербургским «Зенитом» завершается 30 июня.

- Когда у Кузяева первый раз закончился контракт с «Зенитом», его агент разговаривал со мной, и я предложил Кузяева Саввиди в ПАОК. На самом деле так было. Я участвовал в этом процессе, но не руководил процессом ни в коем случае. Не знаю, отец Далера Кузяева или он сам принял решение, что чемпионат Греции для них слабый, и какие-то финансовые моменты их не устроили. Они тогда отказались и заявили, что пойдут только в чемпионат из топ-пять. Тогда я сказал агенту Кузяева, что он никуда не попадёт и вернётся опять в «Зенит». Он хороший футболист, никаких вопросов к нему нет. Но он не должен забывать, какой у него возраст. И на что он сегодня рассчитывает? Ну на какие клубы из топ-пять?

Турция? Вряд ли. «Фенербахче» Кузяева не возьмёт, «Бешикташ» тоже не возьмёт, а «Галатасарай» сегодня находится не в том финансовом состоянии, чтобы дать Кузяеву контракт, который его устроит. На сегодняшний день Далер востребован в «Зените», где получает хорошие деньги. Ну так и пусть остаётся там до конца. Какой клуб из европейских топ-чемпионатов приобретёт его в тридцать лет? В таком возрасте можно ехать в Европу только с одной целью – заработать денег. Но сегодня ему никто там не даст таких денег, как «Зенит». Поэтому, считаю, Кузяеву нужно дальше играть в «Зените». Это его родной клуб, где он получает хорошие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПАОК Чемпионат России Далер Кузяев РПЛ Павел Стипиди
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