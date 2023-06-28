​Классен останется в «Спартаке»

Защитник Леон Классен продолжит выступать за «Спартак». В московском клубе приняли решение о сохранении 23-летнего футболиста в составе на фоне серьёзной травмы колена, которую недавно в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш, а также ухода Мацея Рыбуса.

В то же время Metaratings пишет о том, что «Спартак» ведёт поиски футболиста на левый фланг обороны. В приоритете иностранцы.

Накануне «Спартак» вышел из отпуска. Команда начинает подготовку к старту следующего футбольного сезона. В первом туре РПЛ между 21 и 23 июля команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Оренбурга» на своём поле.