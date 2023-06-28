Литвинов оценил жеребьёвку «Спартака» в Кубке России

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах жеребьевки Пути РПЛ Кубка России.

«Я бы не назвал нашу группу «группой смерти». Так говорить неправильно. В кубке все будут стараться, биться - это еще одна возможность выиграть титул, и борьба будет очень тяжелой», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по результатам жеребьевки «красно-белые» попали в одну группу с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

В минувшем розыгрыше Кубка «Спартак» вылетел на стадии ¼ финала, потерпев поражение от тольяттинского «Акрона».