Президент «Урала» высказался о будущем Шатова

Григорий Иванов, занимающий пост президента «Урала», высказался о полузащитнике Олеге Шатове, чей действующий контракт истекает. В сезоне 2022/2023 футболист поучаствовал только в пяти матчах.

По словам Иванова, Шатов сейчас проходит реабилитацию после травмы. Президент «Урала» отметил, что если футболист будет готов, то начнёт сезон с командой.

«Для нас у него всегда открытый контракт. Если почувствует, что сможет играть, то придёт и скажет: «Григорич, всё, готов. Буду тренироваться». Если решит заканчивать - тоже его выбор», - сказал Иванов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Иванов считает, что 32-летнему Шатову ещё рано вешать бутсы на гвоздь.