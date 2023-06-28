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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне

28 Июня 2023 • 11:41 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем сезоне Премьер-лиги.

«Кто может навязать борьбу «Зениту»? «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Надеюсь, концовка чемпионата в предстоящем сезоне будет интригующая, не хочется, чтобы «Зенит» выиграл за несколько туров до конца», - передает слова Булыкина Rusfootball.info.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв золотые медали в пятый раз подряд. Второе место занял московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб - «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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