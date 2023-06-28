Булыкин назвал главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем сезоне Премьер-лиги.

«Кто может навязать борьбу «Зениту»? «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Надеюсь, концовка чемпионата в предстоящем сезоне будет интригующая, не хочется, чтобы «Зенит» выиграл за несколько туров до конца», - передает слова Булыкина Rusfootball.info.

В минувшем сезоне петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв золотые медали в пятый раз подряд. Второе место занял московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб - «Спартак».