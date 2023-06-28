Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался относительно селекционной политики «Краснодара».

- Я думаю, что Ионов – это не приобретение для «Краснодара» и не потеря для «Ростова». У него уже возраст, да и мастерства какого-то особого нет. Где-то он может выйти на замену, убежать на выезде, скорость у него сохраняется. Как играл Ионов, так и будет играть.

«Краснодару», мне кажется, нужен новый центральный защитник в пару к Арутюняну. Опытный и более рассудительный, который будет подсказывать и подстраховывать молодого партнёра. И хавы тоже нужны – по крайней мере, опорник хороший. Ещё быстрые фланговые игроки не помешают. «Краснодару» надо приобрести минимум четырёх качественных футболистов, чтобы считаться укомплектованной командой и иметь скамейку для ротации.

Был бы находкой защитник типа Гранквиста. Усиление необходимо, чтобы сделать рисунок команды, собрать всех в кучу. Игроки должны знать, что от них требуется и какой футбол. Чтобы не просто взяли этого, взяли того, понабирали и непонятно во что играли.

Кайо? Я смотрел последние матчи «Краснодара», и видно, что он не прогрессирует. Такое впечатление, что у него нет чего-то от футбольного бога. Лет через пять Кайо, может, и поумнеет – или никогда вообще. Он приносит больше вреда, чем пользы.