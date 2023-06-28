Тренеры и капитаны выбрали лучшего молодого игрока РПЛ

Главные тренеры и капитаны команд чемпионата России поучаствовали в голосовании, выбирая лучшего молодого футболиста Премьер-лиги (21 год и младше) в сезоне 2022/2023. Победителем оказался полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, который набрал 90 баллов.

Второе место в опросе, который проводил «Чемпионат», разделили Константин Тюкавин из «Динамо» и Руслан Литвинов из «Спартака». Они набрали по 71 баллу.

Сергей Пиняев перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. За московский клуб 18-летний футболист провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.