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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренеры и капитаны выбрали лучшего молодого игрока РПЛ

28 Июня 2023 • 11:21 Комментировать

Главные тренеры и капитаны команд чемпионата России поучаствовали в голосовании, выбирая лучшего молодого футболиста Премьер-лиги (21 год и младше) в сезоне 2022/2023. Победителем оказался полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, который набрал 90 баллов.

Второе место в опросе, который проводил «Чемпионат», разделили Константин Тюкавин из «Динамо» и Руслан Литвинов из «Спартака». Они набрали по 71 баллу.

Сергей Пиняев перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. За московский клуб 18-летний футболист провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Динамо Москва Сергей Пиняев Руслан Литвинов Константин Тюкавин
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