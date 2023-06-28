ЦСКА и «Динамо» объявили о Братском кубке – названы даты матчей

ЦСКА и «Динамо» анонсировали так называемый Братский кубок. Команды проведут сразу два товарищеских матча – 8 июля на «ВЭБ Арене» и 9 июля на «ВТБ-Арене».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Динамо» проведут матчи в честь 100-летия спортивных сообществ.

Матч ЦСКА – «Динамо» 8 июля стартует в 13:30 по московскому времени, а матч «Динамо» - ЦСКА 9 июля начнётся в 16:30 по московскому времени. Для посещения обеих игр карта болельщика не требуется.

Добавим, что следующий чемпионат России стартует во второй половине июля. Матчи первого игрового дня пройдут с 21 по 23 июля.