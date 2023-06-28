Шалимов поделился мнением о трансферах «Спартака»

Известный российский специалист Игорь Шалимов, поработавший у руля «Ахмата» и «Урала», высказался о трансферной кампании московского «Спартака».

«Сейчас говорят о защитниках. У них крайние защитники меняются местами. Впереди у команды перебор игроков. Надо понять, как команда будет играть. Думаю, никаких изменений не будет», - передает слова тренера «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Обладателями серебряных наград стали футболисты ЦСКА, а чемпионский титул в пятый раз подряд выиграл петербургский «Зенит».