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Шалимов поделился мнением о трансферах «Спартака»

28 Июня 2023 • 11:13 Комментировать

Известный российский специалист Игорь Шалимов, поработавший у руля «Ахмата» и «Урала», высказался о трансферной кампании московского «Спартака».

«Сейчас говорят о защитниках. У них крайние защитники меняются местами. Впереди у команды перебор игроков. Надо понять, как команда будет играть. Думаю, никаких изменений не будет», - передает слова тренера «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Обладателями серебряных наград стали футболисты ЦСКА, а чемпионский титул в пятый раз подряд выиграл петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов
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