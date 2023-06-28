Европейский клуб хочет купить Клаудиньо

Один из лидеров петербургского «Зенита» Клаудиньо может покинуть Российскую премьер-лигу и перебраться в Европу. Согласно данным журналистов Foot221, у бразильского полузащитника есть вариант трудоустройства в Лиге 1.

По информации источника, подписать хавбека хочет «Марсель». В трансфере Клаудиньо лично заинтересован президент провансальского клуба Пабло Лонгория.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 30 поединках за «сине-бело-голубых», в которых записал себе в актив пять забитых мячей и 12 результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.

«Зенит» может лишиться одного из лучших игроков