Павлюченко: «Дзюбе хватит сил, чтобы ещё забивать голы»

Экс-форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о перспективах нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы. Все зависит от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется», - приводятся слова Павлюченко на страницах ТАСС.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, пополнив ряды команды на правах свободного агента. В минувшем сезоне 34-летний бомбардир провел 13 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и пять ассистов.