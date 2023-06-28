Сарвели готовится к медосмотру в «Локомотиве»

Форвард Владислав Сарвели, правами на которого владеет «Сочи», близок к переезду в Москву. Новым местом работы футболиста станет столичный «Локомотив».

Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», сегодня, 28 июня, игрок пройдет медицинский осмотр перед оформлением сделки. Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер Сарвели «железнодорожники» заплатят один миллион евро.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Владислав провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В его пассиве две желтые карточки.