Джикия назвал лучших молодых игроков РПЛ

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия назвал топ-5 лучших молодых футболистов минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Чемпионат», в первую тройку Георгий поставил своих одноклубников: Руслана Литвинова, Даниила Хлусевича и Даниила Денисова. На четвертом месте оказался Александр Сильянов из «Ростова», а топ-5 замкнул Данила Прохин, который также представляет клуб с берегов Дона.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Серебряным призером стал ЦСКА, а чемпионский титул выиграл петербургский «Зенит».