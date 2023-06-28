Хавбек грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин стал игроком «Пари НН». Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

«С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», - высказался о своем переходе 27-летний полузащитник.

Напомним, что Александр защищал цвета коллектива из Грозного с февраля прошлого года. В прошедшем сезоне Трошечкин принял участие в 25 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.