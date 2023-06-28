Кечинов отреагировал на назначение Мажича

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на назначение бывшего сербского арбитра Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«Надеюсь, что он придет, наведет порядок и объяснит все эти трактовки нам. Чтобы мы понимали, как трактуется то или иное нарушение, чтобы не было, как в прошлом и позапрошлом сезоне», - передает слова Кечинова издание «РБ Спорт».

Напомним, что о назначении Мажича было объявлено во вторник, 27 июня. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано на два года. 29 июня сербский специалист прибудет в Москву и приступит к работе.