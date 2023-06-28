«Зенит» оценил Вендела - названа стоимость бразильца

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел должен вернуться в расположение «сине-бело-голубых» 1 июля, об этом сообщил инсайдер Луис Антонио.

При этом, как отметил источник, руководство клуба готово продать футболиста, если за него предложат 15 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. В общей сложности полузащитник принял участие в 88 поединках за петербургскую команду, записав на свой счет 15 забитых мячей и 13 голевых передач.

Срок действующего контракта Вендела с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро.