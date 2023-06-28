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«Зенит» может лишиться одного из лучших игроков

28 Июня 2023 • 09:26 Комментировать

Атакующий полузащитник Клаудиньо, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», может вернуться на родину. В услугах футболиста заинтересован «Фламенго».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Мауро Сесар, Клаудиньо является приоритетной трансферной целью «Фламенго». Руководство бразильского клуба готово заплатить за трансфер бразильца 12 миллионов евро. Если питерцев не устроит такая сумма, бразильская сторона готова увеличить предложение.

Клаудиньо присоединился к «Зениту» летом 2021 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах, забил пять мячей и отдал 12 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Клаудиньо трансферы футбола - лето 2023
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