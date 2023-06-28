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Павлюченко высказался о трансфере Сперцяна в «Манчестер Сити»

28 Июня 2023 • 09:14 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Манчестер Сити».

«Я слабо верю в эти новости. Да, он провел хороший прошлый сезон, но мы в еврокубках не играем», - приводит слова Павлюченко издание Metaratings.ru.

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 41 матчей за «быков», записав на свой счет 14 забитых мячей и 14 голевых передач. Его контракт рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Краснодар Манчестер Сити Эдуард Сперцян
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