Семак назвал топ-5 лучших молодых игроков РПЛ

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал пятерых лучших молодых футболистов Российской премьер-лиги в минувшем сезоне, сообщает «Чемпионат».

На первое место он поставил защитника своей команды Роберта Ренана. Вторым стал полузащитник «сине-бело-голубых» Густаво Мантуан. Топ-3 замкнул хавбек московского «Локомотива» Сергей Пиняев.

Четвертым стал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, а пятерку лучших замкнул нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России. Это пятый подряд триумф команды в Премьер-лиге.