Кобелев: «У нас уже были итальянцы и испанцы, они ничего не поменяли в судействе»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на назначение сербского специалиста Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«У нас уже были итальянцы и испанцы. Они ничего существенного не поменяли в нашем судействе. Если мы себя не уважаем, нас никто уважать не будет», - передает слова Кобелева издание «РБ Спорт».

О назначении Мажича было объявлено во вторник, 27 июня. Между ним и РФС подписан двухлетний трудовой договор. Сербский специалист прилетит в Москву 29 июня и приступит к работе на сборе судей РПЛ.